La nota conduttrice Monica Leofreddi colpita da un terribile lutto. L’annuncio sui social: le parole e il ricordo.

Nelle prime ore di questa mattina, Monica Leofreddi, nota conduttrice tv, ha dato a tutti una terribile notizia che la riguarda. La donna ha subito un pesantissimo lutto: suo fratello Emilio è morto. L’uomo, un artista, è venuto a mancare in queste ore e il volto televisivo ha voluto rendergli omaggio con un ricordo speciale invitando le persone a dargli un ultimo saluto ai funerali.

Monica Leofreddi: morto il fratello Emilio

“Era mio fratello. E’ mio fratello. Era un artista. È un artista. Era un padre, un marito, un figlio, uno zio, un amico. Tutto ciò che è stato lo sarà per sempre nei ricordi, nelle sue opere libere, rivoluzionarie, visionarie, immortali. Quanto ti voglio bene brother. Vi aspettiamo per ricordarlo e per pregare per lui lunedì alle ore 16 nella basilica di Santa Maria in Trastevere”. Sono state queste le parole scelte dalla Leofreddi per ricordare il fratello Emilio e annunciare la sua dipartita.

L’uomo, come la stessa conduttrice ha ricordato, era un artista, un pittore e un produttore di video per la precisione ma non solo. Le sue opere e la sua arte gli avevano dato modo di girare il mondo e conoscere diversi aspetti da cui trarre ispirazione.

Nei commenti al post del volto tv, tantissimi messaggi d’affetto e di vicinanza per un dolore sicuramente tanto pesante da affrontare.

