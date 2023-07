Morta la madre di Alessandro Gassmann, Juliette Mayniel. Una terribile notizia per tutta la famiglia. L’annuncio dell’attore.

Sono ore di lutto per Alessandro Gassmann che ha annunciato la triste morte di sua madre, Juliette Mayniel. L’attore ha comunicato a tutte le persone che lo seguono sui social con un video molto emozionante che la donna ha lasciato questo mondo all’età di 87 anni.

Alessandro Gassmann, morta la madre: l’annuncio in un video d’addio

Alessandro Gassmann

“Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene, buon viaggio mamma”. Sono state queste le parole usate dall’attore su Twitter per accompagnare una clip con delle foto che riguardano proprio alcuni momenti di vita, specie dell’infanzia, insieme.

L’attrice francese, nata a Saint-Hippolyte il 22 gennaio del 1936, ebbe una relazione con Vittorio Gassmann alla metà degli anni Sessanta dalla quale nacque appunto Alessandro.

Vittorio e Juliett, poi, si separarono quando lui aveva solo tre anni ma il rapporto madre-figlio andò avanti lo stesso con un legame molto stretto. In passato, al Corriere della Sera, l’attore aveva raccontato: “Era figlia di contadini francesi, che però non ho fatto in tempo a conoscere. Non ho mai occasione di parlare di mia madre, mi chiedono sempre di mio padre mia madre era di una bellezza fuori dal comune, uno dei volti della Nouvelle Vague, aveva vinto l’Orso d’oro alla Berlinale. Attrice cult ancora oggi, quando metto una sua foto sui social, spopola”.

Di seguito anche il post su Twitter dell’attore con un video molto sentito per salutare la madre: