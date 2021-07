Elettra Lamborghini ha deciso di sfoggiare un look adatto al suo ultimo singolo “Pistolero” a Battiti Live e non lasciava molto spazio alla fantasia!

Nella recente puntata di Battiti Live registrata in Puglia – si tratta del festival musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri in onda in tv a fine luglio – Elettra Lamborghini ha infiammato il palco con il suo look da “pistolera”. Per un’occasione tanto speciale, la cantante ha dato il meglio di sé in fatto di look, richiamando il tema del suo ultimo singolo “Pistolero“. La Lamborghini ha puntato su un look che ricorda molto quello adottato dall’artista americana Christina Aguilera nel 2002 in “Dirrty“.

Il look di Elettra Lamborghini

Questa volta Elettra Lamborghini ha optato per un look che richiama le cow-girl americane con degli stivali texani con la punta ricoperta di brillantini. Durante le prove di Battiti Live, Elettra Lamborghini ha dato del suo meglio, ma la stessa cantante ha ammesso sui social di non essere stata tanto bene e di essere svenuta a causa del troppo caldo. La cantante ha rivelato il suo look già dalle prime storie su Instagram:

Fonte foto: https://www.instagram.com/elettralamborghini/?hl=it

Il look di Elettra Lamborghini non ha mezzi termini, anche questa volta infatti il lato b della cantante è in bella mostra. Vi ricordiamo inoltre che per annunciare l’uscita del suo ultimo disco intitolato Twerking Beach, ha scelto di attirare l’attenzione dei fan mostrandosi con le te**e al vento. Di seguito un altra foto rivelata nelle storie di Instagram della cantante:

Il nuovo disco

Twerking Beach ed è il nuovo EP di Elettra Lamborghini, che è uscito il 25 giugno 2021. La cantante ha pensato bene di lanciare il suo ultimo progetto in maniera provocatoria, con un post in cui si mostra con le te**e al vento. Naturalmente il suo seno è coperto dalle sue mani, ma lo scatto risulta ugualmente provocatorio. Uno dei metodi in stile Elettra Lamborghini per attirare l’attenzione dei suoi tantissimi fan.