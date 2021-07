Tommaso Zorzi ha invitato alla festa di compleanno del fidanzato una ragazza che aveva avuto una brutta disavventura sentimentale.

Gesto molto profondo e commovente, quello attuato da Tommaso Zorzi nei confronti di una ragazza appena conosciuta. La giovane, infatti, si trovava in Puglia, nello stesso albergo del giovane al quale ha raccontato la sua disavventura amorosa: avrebbe dovuto passare le vacanze con la sua ragazza la quale, però, non l’ha raggiunta perché la madre glielo ha impedito. Così, il presentatore di Battiti Live l’ha invitata alla festa del suo fidanzato, Tommaso Stanzani. Ecco cosa è successo.

Tommaso Zorzi e il meraviglioso gesto per una ragazza rimasta da sola in vacanza

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tommasozorzi/?hl=it

Tommaso Zorzi ha organizzato una festa di compleanno per il fidanzato Tommaso Stanzani in Puglia, regione italiana nella quale si trova per seguirre Battiti Live. L’influencer – ufficialmente fidanzato con il ballerino di Amici – ha avuto un bel gesto gentile nei confronti di una ragazza che aveva conosciuto e che gli aveva raccontato la sua storia. Una foto di Tommaso col fidanzato:

Ecco cosa ha rivelato ai suoi seguaci: “Ho fatto amicizia con questa ragazza che era da sola. Ho scoperto che la mamma della sua fidanzata aveva impedito alla sua fidanzata di raggiungerla dopo aver scoperto che la ragazza con cui stava prima era una donna trans. L’ha chiamata “un abominio”. Quindi è dovuta partire da sola. L’ho invitata alla festa“.

Il ringraziamento della giovane

La ragazza ha lasciato un bigliettino a Tommaso Zorzi, ringraziandolo per il bel pensiero che ha avuto nei suoi riguardi. Tra le righe, si augura di trovare un amore che non la faccia sentire “sbagliata”, lanciando anche un messaggio contro l’omofobia.

Le parole della giovane: “Volevo ringraziarvi per quello che avete fatto per me ieri sera e per l’ospitalità perché non sono cose scontate e non so quante persone avrebbero fatto una cosa del genere per una sconosciuta. E grazie anche per farmi credere che prima o poi smetterò di prendere batoste a livello sentimentale e troverò qualcuno che mi fa stare bene e non mi fa sentire amata e non sbagliata (perché so di non esserlo). Quindi grazie“.