Chiara Pepe, truccatrice de L’amica geniale, è morta a soli 32 anni in un tragico incidente stradale. Lutto nel mondo del teatro e del cinema.

Lutto nel mondo del cinema e del teatro: Chiara Pepe è morta. Truccatrice della famosa fiction L’amica geniale, la 32enne è rimasta vittima di un bruttissimo incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì 1 luglio sull’Autostrada A1.

Chiara Pepe è morta: tragico incidente stradale

Chiara Pepe aveva soltanto 32 anni e una carriera brillante davanti a sé. Purtroppo, però, la sua vita è stata spezzata da un bruttissimo incidente stradale avvenuto nella tarda serata di giovedì 1 luglio 2021. La truccatrice di serie tv di successo come L’amica geniale e Mina Settembre si trovava sull’Autostrada A1, all’altezza di Cassino, quando ha perso il controllo dell’auto. Originaria di Battipaglia in provincia di Salerno, Chiara era molto conosciuta nel suo settore, dove era stimata e benvoluta.

“Esprimo il profondo cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la tragica scomparsa della 32enne Chiara Pepe, vittima di un mortale incidente stradale. Un abbraccio di fraterna solidarietà alla mamma Maria, al papà Vicente, ai fratelli e a quanti l’hanno conosciuta ed amata“, ha scritto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

Artista completa, Chiara non era soltanto una make up artist, ma anche una bravissima illustratrice e una corista. Il sindaco di Salerno ha comunicato che, nei prossimi giorni, organizzerà in citta una rassegna corale in suo ricordo.

L’ultimo lavoro di Chiara Pepe

La morte improvvisa di Chiara Pepe ha sconvolto tutti, non solo la comunità in cui era nata e cresciuta. In molti, infatti, hanno avuto l’onore di collaborare con lei e l’hanno ricordata con grande affetto. Tra i suoi ultimi lavori c’è il cortometraggio prodotto dal Giffoni Film Festival che ha permesso la vittoria di Procida come Capitale della Cultura 2022. Ed è proprio dal Giffoni che arriva un bellissimo ricordo in onore di Chiara:

“Questo è uno di quei post che non avremmo mai voluto scrivere. Chiara, nostra ex giurata e collaboratrice preziosa, ci ha lasciati improvvisamente a 32 anni. È cresciuta a Giffoni e ha continuato a farne parte collaborando con una passione unica come truccatrice per alcune produzioni video, ma soprattutto realizzando le immagini dei festival 2018 e 2019. Ancora sconvolti e addolorati da questa notizia, siamo vicini alla famiglia e in modo particolare a Marta, sorella di Chiara e nostra collaboratrice“.