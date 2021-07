In un’intervista a Il Corriere della Sera, Orietta Berti rivela di avere un pensiero che le tormenta la mente e che riguarda il marito Osvaldo: “Chi morirà prima”?.

Si sposarono nel lontano 1967 e, da allora, non is sono mai lasciati. Parliamo di Orietta Berti e di Osvaldo Paterlini, inseparabili da quando hanno pronunciato il loro sì più di cinquant’anni fa. Dalla loro unione, sono nati due figli: Omar e Otis. La cantante, però, ha dichiarato, in una recente intervista a Il Corriere della Sera, di avere un pensiero fisso che la tormenta di continuo: “Il pensiero è chi va via prima: io o Osvaldo? Questo è il pensiero fisso che viene a una certa età”.

Orietta Berti e il pensiero fisso sulla morte

La cantante ha espresso il suo timore più intimo: quello di poter perdere il marito Osvaldo Paterlini con il quale è sposata da più di cinque decenni e con il quale ha avuto due figli, Omar e Otis. L’artista – che, al momento – sta spopolando nelle classifiche italiane con il brano Mille, cantato insieme a Fedez e Achille Lauro, ha rivelato i propri pensieri più intimi nel corso di una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Il video di Mille:

Orietta Berti

L’usignolo di Cavriago, infatti, pensa spesso a chi, fra i due, se ne andrà per primo: “Io e mio marito abbiamo avuto il Covid, siamo stati molto male. Il pensiero è chi va via prima: io o Osvaldo? Questo è il pensiero fisso che viene a una certa età“. Il marito l’ha sempre sostenuta ma, da qualche tempo, non può seguirla come faceva prima, a seguito di diverse operazioni agli occhi che non gli permettono di esporsi troppo alla luce: “Adesso Osvaldo si stanca troppo a seguirmi, ha avuto tante operazioni agli occhi, soffre la luce e il rumore. E nel nostro ambiente c’è solo quello: luce e rumore“.

Il rifiuto a Playboy e le particolari collezioni

Orietta ha spiegato che Playboy e Playmen le proposero di posare nuda per le riviste, ma lei declinò gentilmente l’invito, anche se l’ingaggio le avrebbe permesso di intascare cifre molto alte. La cantante spiega anche le motivazioni che furono alla base del suo rifiutò: “Mi offrirono cifre da capogiro: ma chi le avrebbe sentite poi mia madre e mia suocera“. Una foto dal profilo Instagram della cantante:

L’artista, inoltre, è solita collezionare oggetti. Tra questi, ci sono scarpe, borse, lingerie e bambole. E, tra poco, inizierà sicuramente una nuova collezione, come lei stessa tiene a precisare: “Dopo il successo di Mille, dovrò iniziare a collezionare ventagli“.