Per un trauma infantile, Amadeus soffre di ipocondria. La moglie Giovanna Civitillo ironizza: “Lo prendiamo in giro sennò diventiamo matti”.

Un trauma può avere ripercussioni per tutta la vita, anche se lo si è vissuto durante i primi anni dell’infanzia. Lo sa bene Amadeus il quale, a causa di una brutta esperienza vissuta da bambino, oggi soffre di ipocondria. Come lui stesso afferma, si tratta di una paura che risale anni addietro e che sulla quale la moglie, Giovanna Civitillo, fa ironia per cercare di smorzare la tensione in casa. Cosa è successo al conduttore, tanto da renderlo così fobico?

Amadeus e la sua ipocondria: “Tutto parte da lontano”

Amadeus ha spiegato le ragioni per le quali soffre di ipocondria da diversi anni. Il conduttore, infatti, ha spiegato – secondo quanto dichiarato in una intervista rilasciata a Oggi, che “A sette anni venni ricoverato per due mesi in ospedale per una nefrite: fu un momento molto difficile che probabilmente non ho mai superato. Certi traumi ti restano addosso. E oggi le malattie mi terrorizzano“.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Amadeus

Per questo motivo, da allora, ha sempre un atteggiamento molto apprensivo con la sua famiglia, tanto da chiamare la moglie e il figlio anche quattro volte al giorno. Inoltre, per evitare di prendere farmaci, il presentatore ha sottolineato di aver adottato un regime alimentare sano, senza carne rossa, né sale: “Ecco perché seguo un’alimentazione controllata. Fra mangiare e bere come non ci fosse un domani ed esser costretto ad assumere farmaci per tutta la vita per il colesterolo, preferisco un’alimentazione sana e facendo a meno delle medicine“.

L’ironia di Giovanna Civitillo

Anche se le fobie e l’ipocondria di Amadeus sono comprensibili e rispettabili, la moglie del conduttore televisivo, Giovanna Civitillo, cerca di smorzare un po’ la tensione, derivata da questi suoi comportamenti, ironizzando sulla situazione: “Per fortuna ogni tanto io e mio figlio, quando il padre non c’è, ci concediamo delle ‘serate schifezze‘. Patatine, salse, chi più ne ha più ne metta. A lui basta un brufolo per pensare male e farne un possibile motivo di ansia. Come si convive in casa? Prendendolo in giro dal mattino alla sera. Scherzandoci sopra. Altrimenti usciremmo pazzi”.