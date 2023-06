Elettra Lamborghini ha stupito il pubblico social sfoggiando un’inaspettata chioma rossa e un caschetto con frangia.

Elettra Lambrgohini sta registrando le ultime puntate di Italia’s Got Talent, e sui social si è mostrata con un’insolita chioma rossa che ha fatto il pieno di like tra i fan. “Rosso di sera… Tingo o non tingo?”, ha scritto ironica l’ereditiera, che ha raccolto entusiasta i commenti entusiastici dei fan sul suo nuovo look.

Elettra Lamborghini: i capelli rossi

Elettra Lamborghini ha conquistato il pubblico social mostrando il look da lei sfoggiato durante le registrazioni di Italia’s Got Talent, ossia un caschetto con frangia di un color rosso-arancio. Benché quella dell’ereditiera fosse solamente una parrucca, in tanti le hanno fatto i complimenti e sperano di vederla di nuovo con il suo insolito look o, chissà, magari con la chioma di un altro colore ancora.

La decisione sui tatuaggi

Di recente l’ereditiera è balzata agli onori delle cronache confessando i motivi che l’avrebbero spinta a sottoporsi ad alcune sedute laser per cancellare i suoi numerosi e vistosi tatuaggi. Lei stessa ha spiegato ai fan i motivi della sua decisione e ciò che l’avrebbe portata a pentirsi della sua scelta.

