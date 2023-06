Dopo l’istruttoria dell’Antitrust sui pandori Balocco, Chiara Ferragni non ha fornito spiegazioni e sembra abbia bloccato i commenti.

Chiara Ferragni non ha rotto il silenzio sul caso dei pandori Balocco e sull’istruttoria aperta dall’Antitrust in merito alla vicenda. Dopo che la questione è diventata nota al grande pubblico, in tanti si sono riversati sui canali social dell’influencer chiedendole spiegazioni, ma lei – stando a quanto fatto notare da Selvaggia Lucarelli – avrebbe messo un blocco a tutti coloro che commentino i suoi post usando la parola “Balocco”.

“Pensati libera bla bla… ma la libertà è solo tua però. Non degli altri. Oscuri i commenti B@locco? Non ti scusi, non dai spiegazioni… Più in basso di così non puoi andare”, le ha scritto un utente aggirando il blocco social.

Chiara Ferragni non ha ancora replicato in merito al caso dei Pandori Balocco e all’istruttoria che l’Antitrust ha aperto per vederci chiaro in merito alla questione (per quella che sarebbe stata definita come una “operazione commerciale scorretta”).

In molti tra gli utenti in rete hanno chiesto spiegazioni direttamente alla moglie di Fedez, che a quanto pare avrebbe fatto in modo di bloccare tutti i commenti contenenti la parola “Balocco” sui social. Sulla questione è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che per prima aveva cercato di far luce in merito alla questione durante il lancio della campagna promozionale.

