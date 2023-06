Filippo Bisciglia è andato su tutte le furie dopo che la sua fidanzata, Pamela Camassa, è stata eliminata dall’Isola dei Famosi.

Pamela Camassa è stata una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023 ma, durante la finale del programma, è stata eliminata. Il suo fidanzato, Filippo Bisciglia, non ha preso affatto bene la questione, e via social ha tuonato:

“Sta decidento tutto lo Zoo, Ragazzi stanno facendo tutto loro eh nente… bravi, complimenti per quello che state facendo. Daje”. A seguire Bisciglia ha rimosso il video del suo sfogo dai social, e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia: lo sfogo per Pamela Camassa

Filippo Bisciglia non sembra aver preso bene l’eliminazione al televoto della sua fidanzata, Pamela Camassa, dall’Isola dei Famosi, e infatti ha tuonato per la questione a mezzo social. In tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori particolari, e se il conduttore abbia rimosso il video incriminato perché pentito delle sue parole.

A conquistare la vittoria all’interno del programma è stato lo speaker de Lo Zoo di 105 Marco Mazzoli, seguito da Luca Vetrone (come si è aggiudicato il posto di secondo finalista) e Andrea Lo Cicero (terzo finalista).

Riproduzione riservata © 2023 - DG