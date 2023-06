Jessica Alves ha confessato perché, finora, non sarebbe riuscita a realizzare il suo desiderio di avere un figlio.

Dopo aver subito centinaia di interventi e aver intrapreso un percorso di transizione (che l’ha portata ad essere da “Ken umano” a “Barbie umana”), Jessica Alves ha confessato che il suo desiderio più grande sarebbe quello di avere un figlio, ma ha anche aggiunto che, finora, i medici le avrebbero sconsigliato di sottoporsi a un intervento così rischioso (come quello di un trapianto d’utero).

“Il mio cervello è totalmente femminile. A volte mi sento costantemente come una donna incinta a causa dell’alto livello di ormoni. Ho molto amore da dare e non escludo l’adozione, ma vorrei tanto avere un utero e spero nel futuro, che si possa fare al più presto. Attualmente l’intervento durerebbe più di 11 ore e sarebbe ad altissimo rischio. Ho parlato con dei dottori e se le cose andranno di questo passo e i rischi diminuiranno sarò la prima in coda. Per quanto sia frustrante, al momento non posso restare incinta in maniera naturale”, ha ammesso Alves al Daily Mail.

Jessica Alves: il trapianto d’utero e la confessione

Dopo aver subito centinaia di interventi per diventare il Ken Umano, Jessica Alves ha lasciato tutti senza parole annunciando di essersi sempre sentita donna e, a seguire, ha intrapreso un percorso di transizione.

La Alves non ha fatto segreto di desiderare un giorno un bambino, e si è detta disposta a sottoporsi a un trapianto d’utero pur di realizzare il suo desiderio. In futuro emergeranno ulteriori dettagli in merito alla questione? Al omento sembra che il volto tv abbia dovuto rinunciare al suo proposito.

