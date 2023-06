Attraverso i social Carolina Stramare ha deciso di fare chiarezza in merito al suo rapporto con Antonino Spinalbese.

Carolina Stramare ha rotto il silenzio in merito al suo legame con Antonino Spinalbese con cui, già da diverso tempo, si vocifera abbia in atto una liaison segreta. Stando a quanto confessato dall’ex Miss, le cose non starebbero affatto così e lei stessa ha ammesso nelle sue stories:

“Io e Anto siamo SOLO amici, con amici in comune! Gli ho chiesto di rimuovere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto e non vivendo di gossip, se posso, cerco di evitarli!”, ha affermato. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?

Carolina Stramare

Carolina Stramare: la verità su Antonino Spinalbese

Carolina Stramare ha rotto il silenzio sul suo conto e su quello dell’hair stylist Antonino Spinalbese che, dopo alcuni avvistamenti, sono finiti al centro del gossip.

Nelle ultime ore lo stesso hair stylist ha condiviso sui social una foto in cui era ritratto con la modella, e a seguire l’ha subito rimossa. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più in merito alla questione e si chiedono se anche Antonino si deciderà a sua volta a fare chiarezza come Carolina Stramare.

