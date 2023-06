Una foto del piccolo Leone con un particolare disegno ha visto una serie di critiche per Chiara Ferragni e i Ferragnez.

Una foto inserita in un “album” di altri scatti ha generato una serie di reazioni davvero forti verso Chiara Ferragni ma in generale sui Ferragnez. Tutta “colpa” di un’immagine in cui il piccolo Leone teneva in mano un disegno, apparentemente suo, con la bandiera arcobaleno e la parola Pride (anche se scritta in modo errato), un chiaro riferimento e sostegno alla comunità LGBTQ+.

Chiara Ferragni e le polemiche per il disegno di Leone

Chiara Ferragni

Dopo aver trascorso un bel weekend a Disneyland insieme a Vittoria e Leone, Chiara Ferragni, con tanto di attacco febbrile vissuto e superato in un paio d’ore, ha fatto ritorno a casa. Proprio da qui ha condiviso una sorta di recap dei giorni passati all’insegna del divertimento e dei sorrisi.

Tra le varie foto condivise, spicca una in cui si vede il primogenito tenere in mano un disegno, probabilmente suo, con una bandiera arcobaleno e la scritta Pride. In realtà la parola che si legge è Praid ed è anche questo il motivo per cui l’imprenditrice digitale ha condiviso lo scatto, per rendere tutto ironico.

Peccato che, come al solito, non siano mancate le polemiche. Se qualcuno se la ride, proprio per come è stato scritto Pride, altri se la sono presa e non è difficile capire perché: “Lasciate stare i bambini su questi argomenti”, ha scritto un utente. “Coinvolgere i bambini con il Pride anche no. Saranno loro a decidere”. “Far scrivere Pride a un bambino che non ha idea di cosa possa significare la parola, non è molto bello”.

Di seguito anche il post Instagram in questione dove, nella quinta foto, è possibile vedere Leone e il suo disegno e di conseguenza la sfilza di commenti, pro e contro:

