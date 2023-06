Una foto, poi rimossa, ha accesso i riflettori su Carolina Stramare e Antonino Spinalbelse. La Miss ha spiegato come stanno le cose.

Un presunto flirt confermato, solo per qualche istante, da una foto. Ma cosa c’è tra Carolina Stramare e Antonino Spinalbese? Le voci sul loro conto si stavano susseguendo da qualche tempo e uno scatto condiviso, per alcuni minuti, sui social dall’hairstylist sembrava aver confermato la storia. Invece, le cose non sono così, almeno a detta della Miss che ha sbottato spiegando la sua verità dopo che l’uomo aveva provveduto ad eliminare il contenuto.

Carolina Stramare, il rapporto con Antonino Spinalbese

Carolina Stramare

Come detto, se da tempo si parlava del fatto che Spinalbese e la Stramare si frequentassero, una foto pubblicata e poi subito rimossa dall’hairstylist aveva, si può dire, fatto pensare ad una conferma riguardo il loro rapporto.

Una sensazione che, almeno a parole, è stata ora smentita dalla ragazza. La Miss, infatti, dopo il diffondersi della notizia della storia ipotetica tra i due, ha voluto precisare come stanno le cose dando la sua versione dei fatti.

Sulle sue storie Instagram ecco le parole: “Io e Anto siamo SOLO amici, con amici in comune! Gli ho chiesto di rimuovere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto e non vivendo di gossip, se posso, cerco di evitarli!”.

Insomma, stando a questa verità della ragazza, tra lei e l’ex di Belen non c’è nulla se non un’amicizia e un gruppo di amici in comune. Sarà vero? Dobbiamo crederle. Almeno fino alla prossima foto…

Di seguito, invece, un recente post Instagram della modella:

Riproduzione riservata © 2023 - DG