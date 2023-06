Chanel Totti è volata a Milano per supportare sua madre, Ilary Blasi, durante la finale dell’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi ha uno splendido rapporto con sua figlia Chanel e, attraverso i social, lei stessa si è mostrata mentre si preparava con la sua secondogenita nei camerini prima della finale dell’Isola dei Famosi. Chanel avrebbe assistito alla puntata in compagnia del fidanzato Cristian Babalus, che ha presentato da tempo a sua madre (mentre si vocifera che suo padre, Francesco Totti, sia in atto qualche tensione).

Ilary Blasi

Chanel Totti alla finale dell’Isola dei Famosi

Chanel Totti ha offerto il suo supporto alla madre Ilary Blasi prendendo parte alla finale dell’Isola dei Famosi insieme al suo fidanzato, Cristian Babalus. La stessa Ilary si è mostrata orgogliosa mentre si preparava per la diretta dello show insieme a sua figlia, che le somiglia ogni giorni di più.

La conduttrice e Chanel avrebbero un rapporto davvero speciale, e di recente le due si sarebbero concesse un viaggio in compagnia dei rispettivi fidanzati (Bastian Muller e Cristian Babalus). Secondo i rumor in circolazione il recente fidanzamento di Chanel potrebbe aver creato qualche tensione tra lei e suo padre, con cui da tempo non viene avvistata insieme.

