Nelle ultime ore Elenoire Ferruzzi è stata travolta da una vera e propria polemica social. Il motivo? Un suo commento su Antonella Clerici.

In tanti sui social hanno storto il naso difronte all’ultimo commento fatto da Elenoire Ferruzzi sul conto di Antonella Clerici. L’ex volto del GF Vip infatti, tra i commenti a una foto della conduttrice senza trucco ha scritto: “Un uomo”. Il suo commento ha scatenato le critiche del web.

Elenoire Ferruzzi: il commento a Antonella Clerici

Sui social si è scatenata una vera e propria bufera contro Elenoire Ferruzzi, che ha commentato una foto di Antonella Clerici definendola “un uomo”.

In tanti hanno trovato estremamente di cattivo gusto il commento dell’ex gieffina che, con le sue parole, sembra aver voluto insinuare che l’aspetto della Clerici senza trucco somigliasse a quello di uomo. La celebre conduttrice tv replicherà alle parole di Elenoire? Al momento sulla questione non è dato sapere di più ma in tanti, sui social, si sono scagliati contro di lei prendendo le difese del famoso volto di E’ sempre mezzogiorno.

In tanti hanno anche sottolineato a Elenoire come le critiche sul suo aspetto fisico abbiano fatto soffrire anche lei in passato.