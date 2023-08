Jovanotti è rientrato in Italia dopo il terribile incidente a Santo Domingo e fargli visita ci ha pensato il suo grande amico Gianni Morandi.

Attraverso i social Jovanotti si è mostrato mentre rientrata in Italia dopo aver lasciato Santo Domingo dove, quasi un mese fa, ha subito un delicato intervento a causa dei danni da lui riportati a seguito di un incidente in bici (come la frattura del femore). Nei prossimi mesi dovrà sottoporsi a una lunga riabilitazione, e nel frattempo il suo amico Gianni Morandi ha voluto fargli visita:

“Sono qui a vivere la mia domenica di fisioterapia ed è apparso lui, ed è subito gioia e sorrisi e racconti e storie di cicatrici e ossa rotte e parole di amicizia. @fabrifisio lo ha nominato vice terapista (il ragazzo ha una certa esperienza di risalite). Gianni mi ha detto che domattina parte per le date al sud e voleva vedermi sennò non partiva tranquillo. Belle cose. Avanti tutta!”, ha scritto il cantante nella didascalia al suo post.

Jovanotti: la visita di Gianni Morandi dopo incidente

Jovanotti ha fatto il pieno di like sui social mostrandosi in compagnia di Gianni Morandi che, prima di partire per i suoi molti impegni di lavoro, ha voluto salutare l’amico e collega rimasto infortunato a Santo Domingo.

Sui social il post dei due artisti ha fatto il pieno di like tra i fan e in tantissimi hanno rivolto i loro auguri di pronta guarigione a Lorenzo Cherubini.