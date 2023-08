Attraverso i social Chiara Ferragni ha replicato contro chi in queste ore ha ipotizzato che lei e Fedez si fossero detti addio.

La foto di un bacio al tramonto tra Chiara Ferragni e Fedez ha generato clamore sui social e in tanti hanno ipotizzato che il post in questione fosse servito ai due per annunciare il loro addio. A smentire il gossip circolato in rete ci ha pensato la stessa influencer, che nelle sue stories ha tuonato:

“Ieri ho fatto questa bellissima escursione con fede. Ci hanno scattato questa foto molto romantica al tramonto mentre ci baciamo. Lui l’ha pubblicata e ha scritto come caption “ciamo amore”. E oggi vedo mille articoli che vedono questo “Ciao amore” come un addio. Ma in che senso? Vi sembra normale? Non riesco a capire.”

Chiara Ferragni smentisce l’addio a Fedez

Nelle ultime ore sui social una foto con intento romantico di Chiara Ferragni e Fedez ha sortito l’effetto contrario e in tanti, sui social, hanno creduto che i due si fossero detti addio. A smentire la questione – già ipotizzata nei mesi scorsi – ci ha pensato la stessa Chiara Ferragni, che ha anche sottolineato come la vicenda le sembri ridicola. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi?