Una foto e una didascalia particolare hanno insospettito i fan di Chiara Ferragni e Fedez. Cosa avranno voluto dire?

Sembravano ormai finite le voci di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Ma, evidentemente, per molti dei loro fan non è così. La conferma è arrivata in queste ore, a seguito di un post social della coppia dove, almeno all’apparenza, sembrava che tutto fosse normale…

Chiara Ferragni e Fedez: la foto e il “Ciao amore”

Chiara Ferragni – Fedez

In questi giorni, la Ferragni e suo marito Federico si stanno divertendo insieme in Spagna e, precisamente, a Ibiza. Nelle ultime ore, la coppia ha condiviso un tenero bacio al tramonto con tanto di didascalia: “Ciao amore“.

Fin qui nulla di male. Se non fosse che a leggere i commenti sotto al loro post Instagram, qualcuno ha dato una sua interpretazione piuttosto particolare in merito alla foto e alle loro parole.

Scorrendo i commenti sotto al contenuto dei Ferragnez, infatti, ecco che moltissimi utenti si sono domandati: “Ma si stanno lasciando?”, “Vogliono dirci qualcosa?”.

Insomma, a qualcuno è venuto il sospetto che tra Chiara e Federico le cose non stiano andando proprio bene.

Probabilmente, però, si tratta solo di una sensazione, anche perché la foto in questione pare essere molto romantica e il significato crediamo possa essere l’esatto opposto di quello che diversi utenti hanno pensato. Ad ogni modo, per averne la certezza, bisognerà attendere sviluppi e osservare le loro stories Instagram.

Di seguito anche il post Instagram della coppia con i vari commenti dei fan: