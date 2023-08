Il weekend appena trascorso è stato ricco di notizie tristi per il mondo vip. Scopriamo di quali si tratta.

Nelle ultime ore il mondo dello spettacolo è stato scosso dalla notizia della scomparsa di Alessandro Alessandro, il pianista del Costanzo Show e Agenzia Matrimoniale tragicamente morto a 62 anni. Anche l’influencer e attivista Giorgia Soleri ha aggiornato i fan su una notizia particolarmente drammatica relativa alla sua vita privata. Scopriamo di quale si tratta.

Giorgia Soleri: il padre in ospedale

Attraverso i social Giorgia Soleri ha aggiornato i fan affermando che suo padre sarebbe in ospedale. L’attivista ha avuto un rapporto molto complesso con il genitore e ha spiegato ai suoi fan quali sarebbero le sue condizioni attuali.

Il lutto: Alessandro Alessandro è scomparso

Nel frattempo il mondo dello spettacolo ha appreso con sgomento la notizia della scomparsa di Alessandro Alessandro, celebre pianista del Maurizio Costanzo Show. La notizia è stata commentata con cordoglio anche da Marta Flavi.

Jovanotti: il rientro in Italia

Il cantante Lorenzo Cherubini, meglio noto come Jovanotti, ha annunciato via social di essere finalmente rientrato in Italia dopo che, nelle scorse settimane, ha subito un delicato intervento a causa di una brutta caduta in bicicletta.

Stefano De Martino: il nuovo flirt

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti, la storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbe giunta al termine e, secondo Fabrizio Corona, il ballerino starebbe frequentando una giovane attrice italiana. Sarà vero?

Chiara Ferragni e Fedez verso l’addio?

Intanto sui social sono diventate sempre più insistenti le voci in merito a un presunto addio tra Chiara Ferragni e Fedez, e il loro ultimo post non sembra aver tranquillizzato i fan.