Triste lutto per il mondo della tv e per il Maurizio Costanzo Show: è morto a 62 anni un volto storico che aveva accompagno il programma.

Un triste lutto ha colpito in queste ore il mondo della tv ed in particolare alcuni famosi programmi molto amati come il ‘Maurizio Costanzo Show’ e ‘Agenzia matrimoniale’ di Marta Flavi. Infatti, a 62 anni, è morto il famoso pianista che accompagnava le trasmissioni Alessandro Alessandro.

Lutto per la tv: morto il pianista Alessandro Alessandro

Lutto

In tanti lo ricordano, come detto, per il Maurizio Costanzo Show, ma Alessandro Alessandro era diventato un famoso musicista della televisione anche accanto a Marta Flavi con ‘Agenzia matrimoniale’. Successivamente ha anche collaborato con i grandi della musica italiana come Lucio Dalla, Pino Daniele, Renato Zero e Antonello Venditti.

Il tragico lutto è avvenuto nelle scorse ore con l’uomo, 62enne, che è morto dopo una malattia che lo ha colpito circa due anni fa.

Il pianista lascia la moglie, giornalista del TG1 Cristina Guerra sposata nel 2005 e tre figli gemelli, Luca, Gabriele e Carlo. Alessandro era nato a Roscigno, in provincia di Salerno, e si era trasferito a Roma dove iniziò la sua importante carriera tra tv e spettacolo grazie alla sua abilità al pianoforte.

Marta Flavi lo ha ricordato sui social così: “Proprio adesso ho saputo che Alessandro non c’è più. Amico mio ti ho voluto molto bene e tu ne hai voluto a me. Temevo questa notizia ed è arrivata. Hai lottato come un guerriero e sei stato fortissimo. Hai sempre dato a noi tutti il tuo sorriso è la tua positività. Mi mancherai moltissimo, le nostre telefonate quotidiane le tue battute le risate. Riposa in pace tesoro”.

Di seguito anche alcuni post Instagram e Twitter che ricordano il pianista: