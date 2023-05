Qual è il significato della canzone El party di Jake La Furia e Alessio La Profunda Melodia? E’ il secondo brano che li vede collaborare.

Oltre al brano Me gusta, Jake La Furia e Alessio La Profunda Melodia hanno collaborato anche per la canzone El party. Allegro e frizzante, il pezzo invita a muoversi fin dalle prime note. Vediamo il significato e il testo del secondo singolo del rapper e dell’artista italo-dominicano.

El party di Jake La Furia e Alessio La Profunda Melodia: il significato della canzone

Uscita il 9 giugno del 2017, El party vede Jack La Furia collaborare con Alessio La Profunda Melodia, artista italo-dominicano con cui il rapper aveva già lavorato per il singolo Me gusta. Prodotto da Big Fish & Marco Zangirolami, il brano è allegro e festoso, tanto che spinge al ballo fin dalle prime note. Un pezzo che non ha un significato profondo, perfetto per l’estate.

“E poi facciamo sempre il mattino

E poi la colazione da Tiffany

Poi quando tocchi il cuscino

C’hai quel fischio fisso nei timpani“.

El party racconta l’adrenalina del fine settimana, quando ci si concede un po’ di svago. Una serata in “disco“, “tacchi alti” e tante aspettative. Il lunedì è dietro l’angolo, ma “vale la pena per sempre” godersi ogni singolo attimo.

“Me lo sento quando mi guardi

Sei così carina che sembra che stai fingendo

Io voglio vederti ballare e come muovi il corpo“.

La donna si prepara al meglio per “El party” perché può sempre incontrare l’uomo giusto. Forse c’è, forse no. Cosa importa? Tanto, “la festa è rovente“.

El party: il testo della canzone

Sulla maglietta c’è scritto

“Stasera faccio la brava”

Ma avranno già chiuso la disco…

