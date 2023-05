Qual è il significato di Respect di Aretha Franklin? La canzone, ancora oggi, è utilizzata come un inno dai movimenti femministi.

Considerata una delle canzoni più belle di tutti i tempi, Respect di Aretha Franklin è uscita ben 56 anni fa. Eppure, il suo significato è attuale come non mai. Diamo uno sguardo al messaggio lanciato dalla Regina del Soul e al testo del brano.

Respect di Aretha Franklin: il significato della canzone

Considerata la canzone più bella di tutti i tempi, Respect di Aretha Franklin è uscita nel lontano 1967. Contenuto nel nono album dell’artista, intitolato I Never Loved a Man the Way I Love You, il brano è stato inciso in una prima versione da Otis Redding, nel 1965. Ad aver avuto maggiore successo, però, è stata la rielaborazione della Regina del Soul scomparsa nel 2018. Come suggerisce il titolo, la canzone invoca al rispetto. Nella versione di Otis era l’uomo a pretenderlo dalla sua compagna, mentre in quella di Aretha è la donna a volerlo. Un significato importante, decisamente alternativo se pensiamo alla data di uscita. Non a caso, Rispect divenne ben presto l’inno dei movimenti femministi dell’epoca. Inoltre, il brano della Franklin differisce dal precedente anche per una nuova parte, per l’intervento del sax tenore di King Curtis e per i cori delle sorelle Carolyn e Erma.

“I ain’t gon’ do you wrong while you’re gone

Ain’t gon’ do you wrong ‘cause I don’t wanna

All I’m askin’ is for a little respect when you come home.

(Non ti tradirò quando sarai andato via

Non lo farò perchè non voglio farlo

Tutto quello che chiedo è un po’ di rispetto quando torni a casa)“.

Respect di Aretha Franklin invoca il rispetto, quello che non dovrebbe mai mancare in nessuna relazione, che sia di natura amorosa o meno. Chi ama non aggredisce, ma tratta l’altro con dolcezza e comprensione. Dà e pretende gli stessi diritti. Se questa non è la realtà, non si tratta di amore.

Ecco il video di Respect di Aretha Franklin:

Respect di Aretha Franklin: il testo della canzone

What you want, baby, I got it

What you need, do you know I got it?

All I’m askin’ is for a little respect when you get home…

