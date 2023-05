Perché maggio è il mese della masturbazione? La risposta è da rintracciare nel 1994, ad una conferenza alle Nazioni Unite.

Da anni, ormai, maggio è stato eletto il mese della masturbazione. Il perché è da rintracciare in una conferenza alle Nazioni Unite di 29 anni fa, quando una dottoressa venne licenziata perché si permise di parlare dei benefici, sia fisici che psicologici, dell’autoerotismo.

Perché maggio è il mese della masturbazione?

Maggio è il mese internazionale dedicato alla masturbazione: vi siete mai chiesti perché? Innanzitutto, alla base di questa scelta c’è la speranza di riuscire ad abbattere un grandissimo pregiudizio, quello nei confronti dell’autoerotismo. Considerando che psicologi e sessuologi invitano all’utilizzo di sex toys, visti i benefici che apportano all’intero organismo, perché la masturbazione è ancora considerata un tabù? Molto probabilmente perché, nonostante la popolazione moderna ami sventolare la propria apertura mentale, è ancora ferma ai tempi della pietra.

La prima volta che un medico ha parlato pubblicamente dei benefici dell’autoerotismo era l’1 dicembre del 1994, durante una conferenza alle Nazioni Unite a San Francisco. E’ stata la dottoressa Joycelyn Elders, all’epoca chirurgo generale degli Stati Uniti, ad accendere i riflettori sull’argomento bollato come tabù. Non solo, ha anche invitato ad inserire la materia educazione sessuale nei programmi scolastici. Strano ma vero, queste sue dichiarazioni le sono costate il licenziamento. Anche se a caro prezzo, è riuscita ad aprire un dibattito sul tema, visto che dopo un mese, l’azienda di sex toys Good Vibrations ha lanciato il mese nazionale della masturbazione. In seguito, è diventata una ‘ricorrenza’ internazionale.

Maggio mese della masturbazione: l’obiettivo della ricorrenza

Il motivo per cui è stato scelto maggio è semplice: è considerato il mese del risveglio, in tutti i sensi, e inizia con la lettera M, comune sia a maggio che a masturbazione. Chiarito il perché della ricorrenza, soffermiamoci ancora sull’obiettivo. Come già sottolineato, quello principale è l’abbattimento dei pregiudizi. C’è, però, un altro scopo che non deve essere sottovalutato: aumentare la consapevolezza e sottolineare l’importanza dell’autoerotismo. E’ una pratica che, oltre ad essere salutare, gratuita e quasi mai pericolosa, consente di conoscere il proprio corpo e le relative risposte sessuali.

Riproduzione riservata © 2023 - DG