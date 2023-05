Il rito della sabbia è un momento magico che può essere celebrato sia durante il matrimonio che nel giorno dell’anniversario.

Alcune persone, per celebrare in modo unico e suggestivo il proprio amore, scelgono il rito della sabbia. Si tratta di una tradizione che arriva da molto lontano, ma che pian piano sta prendendo piede anche in Italia. Scopriamo le sue origini, come si svolge e qual è il significato.

Rito della sabbia durante il matrimonio: le origini

Da qualche tempo a questa parte, il rito della sabbia è parecchio diffuso anche nei matrimoni nostrani. Si tratta di una tradizione originaria delle tribù nativo-americane, che credevano allo sciamanesimo e agli spiriti guida. Essendo molto legati alla natura, erano soliti celebrare le unioni tra due innamorati in spiaggia, luogo destinato ai riti di passaggio più importanti della vita. Il rito prevedeva l’utilizzo della sabbia, proveniente dall’oceano o dalla sponda di un fiume, come simbolo di massima unione tra due individui.

Ancora oggi, il significato del rito della sabbia è il medesimo. Rappresenta la connessione delle anime gemelle che, pur mantenendo la propria individualità, decidono di affrontare insieme un percorso che durerà tutta la vita. Nel corso della cerimonia, infatti, gli sposi uniranno la rispettiva sabbia per creare un ‘composto’ unico, che non si potrà più separare. Il vaso si porterà a casa e rappresenterà una specie di punto fermo a cui far ritorno quando i problemi della quotidianità prendono il sopravvento.

Come si svolge il rito della sabbia?

Il rito della sabbia prevede l’utilizzo di tre vasi: uno a testa per gli sposi con la rispettiva sabbia e uno più grande vuoto che dovranno riempire insieme. Ovviamente, la sabbia degli innamorati dovrà essere di colore diverso. La cerimonia si svolge con la presenza di un officiante, che dà il via al momento magico pronunciando una formula di unione. La frase da recitare non è ‘fissa’, ma si ha ampia libertà di scelta. Dopo di che gli sposi sono prima chiamati uno alla volta a versare la propria sabbia nel vaso più grande, poi dovranno ripetere il gesto insieme, contemporaneamente.

Se gli sposi hanno figli possono anche coinvolgerli nel rito, così come possono farlo con i testimoni. A loro, ovviamente, spetterà un colore di sabbia diverso rispetto a quello degli innamorati. Oltre che nel giorno del matrimonio, questa vecchia usanza delle tribù nativo-americane può essere celebrata durante gli anniversari.

Riproduzione riservata © 2023 - DG