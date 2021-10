Il settimanale Chi rilascia l’indiscrezione che svela come Ambra Angiolini avrebbe scoperto il tradimento del suo ex compagno Massimiliano Allegri.

Continua a far discutere la fine della relazione tra Ambra Angiolini e l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Dopo il polverone mediatico alzato dalla consegna da parte di Striscia la Notizia del Tapiro d’Oro all’attrice, che è stato definito da molti come un gesto privo di tatto, e che pare sia destinata a spostarsi in tribunale (le legali dell’Angiolini hanno infatti accusato il tg satirico di “un’illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa”), ora è il settimanale Chi che torna a parlare della vicenda. Secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini, infatti, l’Angiolini avrebbe trovato le prove del tradimento di Allegri nell’auto di quest’ultimo. Tradimento che, a quanto pare, è avvenuto a Torino e a più riprese, mentre Ambra e la figlia di 17 anni stavano trasferendosi da Brescia nella nuova casa a Milano.

E non finisce qui: sempre secondo le indiscrezioni pubblicate da Chi, infatti, la casa a Milano precedentemente menzionata sarebbe stato l’appartamento in cui la coppia avrebbe potuto iniziare una nuova vita insieme; e nonostante l’immobile fosse di proprietà di Allegri, questi pretendeva comunque che l’Angiolini gli pagasse l’affitto.