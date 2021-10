Chiara Ferragni ha voluto dedicare alla sua migliore amica un post davvero speciale per il suo compleanno: una vera e propria collezione di scatti dei momenti più belli vissuti insieme.

Le amicizie che vengono forgiate da esperienze di vita condivisa sono le più forti e intense, non c’è ombra di dubbio, e sicuramente lo sanno benne Chiara Ferragni e Pardis Zarei-Pappas. Le due infatti hanno condiviso gioie, dolori ed emozioni fin dall’ormai lontano 2009, forgiando così un legame che nel tempo è diventato assolutamente indissolubile. Oggi, in occasione del compleanno della Zarei-Pappas, la celebre influencer originaria di Cremona ha voluto omaggiarla con una dedica davvero speciale: una collezione di scatti dei momenti più significativi vissuti insieme, raccolti in un unico post pubblicato poi su Instagram.

A sfogliare l’album digitale pare proprio di rivivere la loro intera amicizia, da quando si sono conosciute 12 anni fa, al matrimonio della Ferragni con Fedez dove l’amica era damigella di nozze, e perfino la gravidanza in contemporanea. Possiamo solo immaginare quanto sia stato meraviglioso per loro affrontare insieme un cammino così particolare, che sa regalare emozioni indescrivibili ma anche grandi difficoltà, per poi concludersi con l’incomparabile gioia di mettere al mondo un figlio.

Anche la didascalia scritta da Chiara Ferragni è davvero speciale: “Tantissimi auguri alla mia migliore amica: sei la mia roccia, la mia sciamana, il mio cuore. Sei la persone più speciale e ti voglio bene, non vedo l’ora di poterti rivedere!”