Massimo Giletti appare su Instagram con il naso rotto, e spiega cosa gli è successo in un breve video pubblicato sul profilo social di Non è l’Arena.

La voce alterata, il naso probabilmente rotto intrappolato in un bozzolo di bende e cerotti: ma che è successo a Massimo Giletti? Il conduttore di Non è l’Arena è recentemente apparso in un breve video pubblicato sull’account Instagram ufficiale del programma per far trapelare qualche anticipazione, ma l’attenzione di tutti è catturata dalla medicazione sul visto. Fortunatamente, come Giletti stesso spiega, non si tratta nulla di grave: “Qualcuno di voi dirà, ma che ti è successo Massimo?” racconta il conduttore “Eh beh, insomma… Gioco ancora a calcio, ogni tanto, e ci si può anche mezzo fratturare il naso”. Non ci è dato sapere se sia stata una pallonata in pieno viso o un contrasto di gioco, ma pare proprio che fortunatamente si riprenderà presto.

Passando alle anticipazioni di Non è l’Arena, Giletti svela invece che parleranno di una particolarissima inchiesta sul territorio di Salerno, riguardante il modo in cui si ottengono i voti per diventare sindaco. Si tratta di un’operazione molto delicata, e sarà arricchita da diverse intercettazioni che lo stesso conduttore definisce “incredibili”.