Ecco dove vedere Studio Battaglia in streaming e gratis: è la fiction di Rai 1 con protagonista Lunetta Savino.

La Rai di anno in anno sforna tantissime serie TV per i propri telespettatori e sono tante quelle che hanno successo e, in alcuni casi, vengono poi riproposte anche in seguito con nuove stagione. Tra queste c’è Studio Battaglia: le puntate sono andate in onda per la prima volta nel 2022. Non si tratta di una fiction originale della Rai, ma del remake italiana della serie TV inglese The Split. Per chi se la fosse perso c’è la possibilità di vedere (o anche di rivedere) tutti gli episodi on demand: ecco allora dove vedere Studio Battaglia in streaming.

Dove vedere Studio Battaglia in streaming

Gli otto episodi di Studio Battaglia sono andati in onda per la prima volta su Rai 1 nel 2022 e in replica nell’agosto del 2023. Ma dove si può vedere la fiction in streaming e gratis? La risposta a questa domanda è molto semplice: come tutti i contenuti della Rai, anche Studio Battaglia può essere visto in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

BARBORA BOBULOVA

Per vedere i vari episodi basta collegarsi a RaiPlay e cercare nella sezione fiction Studio Battaglia. Ricordiamo che si può accedere alla piattaforma on demand della Rai da qualsiasi dispositivo: al sito tramite computer oppure anche tramite l’App ufficiale che si può scaricare su tablet e smartphone. Ma è ovviamente possibile vedere RaiPlay anche da Smart TV.

Studio Battaglia: la trama e il cast della fiction

La storia raccontata in Studio Battaglia ruota intorno a quello dello studio legale Battaglia di Milano in cui lavorano le componenti della famiglia: la madre Marina e le figlie.

A vestire i panni della protagonista principale è Lunetta Savino, Barbora Bobulova interpreta invece il ruolo della figlia Anna, che è da poco passata a lavorare per allo studio concorrente. Le altre due figlie, Nina e Viola, sono impersonate da Miriam Dalmazio e Marina Occhionero.

Completano il cast Giorgio Marchesi, Michele Di Mauro, Carla Signoris, Thomas Trabacchi e Massimo Ghini.