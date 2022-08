Uscito nel 1965, è il 2° film della cosiddetta trilogia del dollaro di Sergio Leone: ecco le location di Per qualche dollaro in più.

Uno dopo il successo di Per un pugno di dollari, nel 1965 Sergio Leone ha portato nelle sale cinematografiche il secondo capitolo della sua cosiddetta trilogia del dollaro con protagonista Clint Eastwood: Per qualche dollaro in più. Anche questa pellicola ha avuto un enorme successo, tanto da divenire uno dei simboli del genere spaghetti-western. Vediamo ora quali sono le location nelle quali Sergio Leone ha girato questo suo capolavoro.

Acquista abbigliamento, sneakers e accessori Saldi fashion fino a -60%

Per qualche dollaro in più: le location del film

Così come Per un pugno di dollari, anche Per qualche dollaro in più è stato girato in gran parte in Spagna: nel paese iberico Sergio Leone ha ricreato i paesaggi e le atmosfere tipiche del vecchio west.

La fittizia stazione di Tucumcari si trova a La Calahorra, piccolo comune nei pressi di Granada. Le varie scene del passaggio del treno sono invece state girate dal regista italiano tra Almeria, Guadix e appunto La Calahorra.

CLINT EASTWOOD

Per ricreare il paese di El Paso, dove è ambientata gran parte della storia, Sergio Leone e i suoi attori hanno lavorati in vari paesi della Spagna: da Colmenar Vejo a Tabernas. La chiesa che si vede nel film è invece quella di Santa Maria a Turrillas. A Los Albaricoques è stato invece girato il duello finale tra Mortimer e l’Indio.

Le scene degli interni, tranne quello dello studio del colonello Mortimer che sono state ricreate vicino a Madrid, sono state tutte girate negli studi di Cinecittà a Roma.

Per qualche dollaro in più: il cast del film

Il protagonista di Per qualche dollaro in più è sempre Clint Eastwood mentre il suo avversario, così come in Per un pugno di dollari, è interpretato da Gian Maria Volontè. Nel cast del film troviamo poi anche Lee Van Cleef nei panni del colonnello Mortimer.

Completano il cast Mario Brega, Luigi Pistilli, Jospeh Egger, Robert Camardiel, Aldo Sambrell e Sergio Mendizabal. Le musiche sono sempre di Ennio Morricone.

Riproduzione riservata © 2022 - DG