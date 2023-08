Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti televisivi per la serata di mercoledì 9 agosto? Ecco i numeri.

Nella serata di mercoledì 9 agosto le repliche della fortunata fiction con Vanessa Incontrada, Scomparsa, hanno ottenuto il numero maggiore di ascolti televisivi. Complice la bella stagione e i palinsesti che tendono a mandare in onda repliche di programmi e fiction già viste, i dati stanno iniziando a scendere. Vediamo nel dettaglio i numeri auditel delle reti generaliste.

Vanessa Incontrada

Sul podio: ‘Scomparsa’ vince la serata

Al primo posto per numero di ascolti troviamo le repliche di Scomparsa con Vanessa Incontrada in onda su Rai 1 ha registrato 1.976.000 spettatori pari a uno share del 15,4%. Al secondo posto troviamo invece La foresta degli scomparsi su Canale 5 che ha raggiunto uno share del 9,9% e 1.025.000 spettatori. Su Rai 2 Delitti in paradiso ha ottenuto uno share del 7,8% ed è stato visto da 1.108.000 spettatori.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Appena fuori dal podio su Rete 4 invece Zona Bianca ha interessato 831.000 spettatori e ha registrato uno share del 7,5%. Su Rai 3 Nel secolo breve. 1963 – L’assassinio di Kennedy ha registrato 678.000 spettatori e uno share del 4,9%. Freedom su Italia 1 ha ottenuto uno share del 5,1% e ha interessato 595.000 spettatori.

Su La 7 Le regole della casa del sidro ha invece ottenuto uno share del 3,6% e 459.000 spettatori. Infine sul Nove Per qualche dollaro in più ha registrato 356.000 spettatori pari a uno share del 3,1% mentre su Tv 8 Name that tune – Indovina la canzone ha interessato 304.000 spettatori pari al 2,5% di share.