La Battaglia di Hacksaw Ridge, la storia vera da cui è tratto il film diretto da Mel Gibson con protagonista Andrew Garfield.

Nel 2016 Mel Gibson ha portato nelle sale cinematografiche La battaglia di Hacksaw Ridge, film che ha avuto un grande successo e che ha vinto anche due Premi Oscar, quello per il Miglior Montaggio e quello per il Miglior Sonoro. Ma a colpire del film è soprattutto la storia raccontata: la trama non è frutto dell’immaginazione di uno sceneggiatore, ma è basata su fatti realmente accaduti, ovvero sulla storia vera di Desmond Dosso.

La battaglia di Hacksaw Ridge: la storia vera di Desmond Doss

Il protagonista principale di La battaglia di Hacksaw Ridge è Desmond Doss. Chi era? E’ stato il primo obiettore di coscienza dell’esercito degli Stati Uniti a ricevere la Medal of Honor, ovvero la più alta onorificenza militare statunitense.

Un riconoscimento ricevuto proprio per le sue azioni sull’isola di Okinawa, nella cosiddetta battaglia di Hacksaw Ridge, durante la seconda guerra mondiale. Ha ottenuto la Medal of Honor salvando la vita a 75 suoi compagni sul campo di battaglia, senza mai impugnare un’arma e sparare un solo colpo. Con estremo coraggio, nonostante gli spari dei nemici, ha soccorso i suoi compagni feriti calandoli per tutta una notte lunga la scarpata che divideva il campo di battaglia dal campo base dell’esercito americano.

La battaglia di Hacksaw Ridge: il cast del film

Il protagonista di La battaglia di Hacksaw Ridge è Andrew Garfield, che interpreta proprio il ruolo di Desmond Doss. Al suo fianco lavora ance altre star di Hollywood come ad esempio Vince Vaughn, che interpreta il ruolo del sergente Howell.

Sam Worthington impersona invece il Capitano Glover. Nel cast del film di Mel Gibson sono inoltre presenti anche Luke Bracey, Hugo Weaving, Ryan Corr, Teresa Palmer, Rachel Griffiths, Richard Roxburgh, Luke Pegler, Ben Mingay, Richard Pyros e Firass Dirani.

