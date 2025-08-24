Finalmente la felicità: cast e location del film di Leonardo Pieraccioni

Ecco quali sono le location di Finalmente la felicità, il film diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni.

Tra i tanti film diretti e interpretati da Leonardo Pieraccioni c’è anche Finalmente la felicità. Uscita nelle sale cinematografiche nel 2011, la pellicola ha avuto un buon successo e ai botteghini ha raccolto oltre 10 milioni di euro. Il protagonista del film è Benedetto, un musicista toscano che scopre grazie alla trasmissione C’è posta per te che la madre aveva adottato a distanza anni prima una bambina brasiliana. Il legame dei due si rafforza giorno dopo giorno e insieme realizzano il sogno della madre di costruire un laboratorio di musica dove i bambini possano provare tutti gli strumenti. Vediamo ora quali sono le location di Finalmente la felicità.

Finalmente la felicità: le location del film

Come quasi tutti i film di Leonardo Pieraccioni, anche Finalmente la felicità è stato girato in Toscana. Questa volta è la città di Lucca, dove è anche ambientata gran parte della pellicola, ad aver ospitato gran parte delle riprese di questa commedia.

Leonardo Pieraccioni

Oltre che in Toscana, Finalmente la felicità è stato girato in parte anche in Sardegna, per la precisione nel Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula, che si trova in provincia di Cagliari.

Finalmente la felicità: il cast del film

Il protagonista principale di Finalmente la felicità, Benedetto, è interpretato da Leonardo Pieraccioni. La sorella adottiva, la modella brasiliana Luna, è invece impersonata da Ariadna Romero. Nel cast del film c’è poi anche Rocco Papaleo, amico di Pieraccioni oltre che compagno sul set in tante altre pellicole (da I laureati a Ti amo in tutte le lingue del mondo).

Nel cast del film troviamo poi anche Andrea Buscemi, Thiago Shaprio, Maria De Filippi, Michela Andreozzi e Maurizio Battista. C’è anche Massimo Ceccherini in un cameo: è un paziente dell’ospedale.