Ecco dove vedere gli scherzi di Scherzi a parte 2022 in streaming per recuperare i video di ogni vip caduto nella trappola del programma.

Scherzi a parte si può ormai considerare come uno dei grandi classici della TV italiana. Il programma è andato in onda per la prima volta su Italia 1 nel 1992 ha subito alcune interruzioni nel corso degli anni è dal 2021 è tornato con la conduzione di Enrico Papi su Canale 5. La sedicesima edizione va in onda a partire da domenica 18 settembre, vediamo ora dove vedere Scherzi a parte 2022 in streaming e in TV.

Dove vedere Scherzi a parte 2022 in streaming e in TV

Come detto in precedenza, Scherzi a parte 2022 va in onda su Canale 5 in prima serata (a partire dalle ore 21.20 circa) ogni domenica a partire dal 18 settembre 2022. E invece dove vedere Scherzi a parte 2022 in streaming? Se volete vedere l’intera puntata on demand, potete farlo collegandovi a Mediaset Infinity, la piattaforma streaming a cui si può accedere da Smart TV, da computer, da smartphone e da tablet: potrete seguire le puntate sia in diretta streaming che in qualsiasi altro momento.

Enrico Papi

Ma nel caso in cui non abbiate voglia di vedere l’intera puntata, c’è anche la possibilità di vedere i singoli scherzi in streaming. Scherzi a parte 2022 su Mediaset Infinity è disponibile anche sotto forma di singole clip ognuna delle quali mostra per intero l’intero scherzo alla vittima vip di turno.

Scherzi a parte 2022: le vittime degli scherzi

Ma chi sono le vittime famose di Scherzi a parte 2022? A cadere nella trappola degli autori del programma in questa edizione sono stati, tra gli altri, Iva Zanicchi, Aldo Montano, Federico Fashion Style, Nicolas Vaporidis, Marcell Jacobs, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Veronica Gentili e Roberto Giacobbo.

