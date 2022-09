Ecco dove vedere il funerale della Regina Elisabetta in streaming e in TV: sarà l’ultimo saluta alla sovrana più longeva della Gran Bretagna.

Lunedì 19 settembre il mondo intero darà l’ultimo saluta alla Regina Elisabetta II, la sovrana più longeva della Gran Bretagna, con oltre 70 anni di regno, morta all’età di 96 anni lo scorso 8 settembre al Castello di Balmoral, in Scozia. L’evento non è atteso solamente dal popolo britannico, ma sarà seguito con partecipazione in tutto il mondo. Vediamo allora dove vedere i funerali della Regina Elisabetta in streaming e in Tv.

Dove vedere il funerale della Regina Elisabetta in streaming e in TV

I funerali della Regina Elisabetta II si terranno lunedì 19 settembre all’Abbazia di Westminster a Londra alle ore 11 inglesi, le ore 12 italiane, con la diretta televisiva in Gran Bretagna della BBC. In Italia invece potranno essere visti in diretta TV su Rai 1 ma anche su Sky Tg24 e su Rai News.

Regina Elisabetta

E invece, dove vedere il funerale della Regina Elisabetta II in streaming gratis? Come tutti i programmi che vanno in onda su Rai 1, sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai, completamente gratuita, a cui si piò facilmente accedere si da Smart Tv che da computer, smartphone e tablet.

Ma essendo l’evento trasmesso anche da Sky, è possibile vedere i funerali della Regina Elisabetta in streaming anche su Sky Go, opzione questa solamente per coloro che hanno un abbonamento alla celebre TV satellitare.

Funerali della Regina Elisabetta II in diretta: non è la prima volta

Non è la prima volta che i funerali di qualche componente della famiglia reale inglese viene trasmesso in diretta TV anche in Italia. Era già successo con i funerali del Principe Filippo ma anche con quelli di Lady Diana, che erano stati seguiti in diretta da 2,5 miliardi di persone in tutto il mondo.

