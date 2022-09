Ecco dove vedere Arena ’60 ’70 ’80 e… ’90 in streaming e in TV: sono tre serate di grande musica dall’Arena di Verona.

Dopo l’ottimo successo avuto dalla prima edizione un anno, Amadeus torna dall’Arena di Verona con la grande musica degli anni ’60, ’70, ’80 e da quest’anno anche quella degli anni ’90: torna infatti in TV Ecco dove vedere Arena ’60 ’70 ’80 e… ’90. Le puntate sono in totale tre, in onda una a settimana al sabato sera in prima serata, a partire da sabato 17 settembre 2022: vediamo ora dove vedere Arena ’60 ’70 ’80 e… ’90 in TV e in streaming.

Dove vedere Arena ’60 ’70 ’80 e… ’90 in streaming e in TV

Ma dove si può vedere Arena ’60 ’70 ’80 e… ’90 in TV? A trasmettere tutte e tre le serate, in differita, è Rai 1. In Tv le puntate vanno in onda sabato 17 settembre, sabato 24 settembre e sabato 1 ottobre, in realtà le puntate sono state registrate nelle sere dal 12 al 14 settembre all’Arena di Verona.

Amadeus

E invece dove vedere Arena ’60 ’70 ’80 e… ’90 in streaming? Le tre puntate possono essere seguite anche su RaiPlay, la piattaforma on demaniali della Rai completamente gratuita a cui si può accedere sia da Smart TV che da computer, da smartphone e da tablet. Ovviamente tutte e tre le puntate possono essere viste in diretta streaming, in contemporanea con la diretta televisiva su Rai 1 (quindi a partire dalle ore 21.20 circa), ma si possono anche recuperare in qualsiasi momento collegandosi semplicemente a RaiPlay.

Arena ’60 ’70 ’80 e… ’90: i cantanti

Sono tantissimi i cantanti che si esibiscono sul palco di Arena ’60 ’70 ’80 e… ’90, dagli italiani Raf, Max Pezzali, Patty Pravo, Umberto Tozzi, Gianluca Grignani, Umberto Balsamo e Matia Bazar, a quelli internazionali come Leroy Gomez, Nikola Kershaw e Holly Johnson.

Riproduzione riservata © 2022 - DG