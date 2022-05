Ecco dove vedere Obi Wan Kenobi in streaming: la serie TV spinoff della saga di Stan Wars con protagonista il guerriero Jedi.

I fan di Star Wars avranno certamente da tempo cerchiato sui propri calendari con il pennarello rosso la data di venerdì 27 maggio 2022, ovvero quella in cui esce Obi-Wan Kenobi, la tanto attesa serie TV con protagonista Ewan McGregor nei panni del celebre guerriero Jedi. Non è la prima serie TV spinoff della saga fantascientifica nata dalla fantasia si George Lucas ma, considerato chi è il protagonista principale, è certamente una delle più attese. Vediamo ora dove vedere Obi-Wan Kenobi in streaming.

Dove vedere Obi-Wan Kenobi in streaming e in TV?

La serie TV Obi-Wan Kenobi al momento non è trasmessa in TV da nessuna emittente televisiva ma può essere vista in streaming su Disney +. Proprio la piattaforma streaming della casa di Topolino ha infatti i diritti per la distruzione in esclusiva di tutte le serie TV che fanno parte dell’universo di Star Wars.

Spada laser, Star Wars

Nessun’altra piattaforma streaming, quindi, per il momento può trasmettere i vari episodi di Obi-Wan Kenobi. Ricordiamo che è possibile accedere a Disney +. dopo aver sottoscritto l’abbonamento, sia da Smart TV che da computer, smartphone o tablet.

Obi-Wan Kenobi: il cast e la trama

A interpretare il ruolo del protagonista, come detto in precedenza è Ewan McGregor. Nel cast di Obi-Wan Kenobi troviamo poi anche Hayden Christensen, che interpreta Anakin Skywalker. Completano il cast Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung King, Simone Kessell, Benny Safdie e Maya Erskine.

Per quanto riguarda la trama, è noto che Obi-Wan Kenobi è ambientata tra gli Episodi III e IV della saga cinematografica, per la precisione otto anni dopo ciò che è stato raccontato in La vendetta dei Sith.

Riproduzione riservata © 2022 - DG