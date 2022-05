La ventunesima edizione si è conclusa con la vittoria di Luigi Strangis, ecco quando inizia Amici 2022/2022, l’edizione numero 22 del talent.

Il trionfo di Luigi Strangis nella 21a edizione di Amici è ancora fresco ma è già tempo di pensare alla prossima edizione del celebre talent show di Canale 5. Già, perché il programma condotto da Maria De Filippi, che nel corso degli anni ha sfornato diversi artisti che si sono poi affermati nel panorama italiano (e in alcuni casi anche in quello internazionale) dopo l’estate torna: come sempre si parte con la fase pomeridiana per poi arrivare a quella finale al termine della quale verrà nominato il vincitore o la vincitrice.

Amici 2022/2023: quando inizia?

Ma Amici 22 quando inizia? La prima puntata della nuova edizione del talent sarà o sabato 11 settembre 2022 o sabato 18 settembre 2022. Come detto in precedenza, il programma seguirà poi il consueto corso con la prima parte che sarà possibile seguire attraverso le puntate pomeridiane e la seconda che invece sarà serale.

Maria De Filippi

Amici 22: anticipazioni

Anche se manca ancora diverso tempo all’inizio della nuova edizione del programma, siamo già in grado di dirvi il nome del primo allievo che parteciperà ad Amici 2022: si tratta di Mattia Zenzola. Chi segue il programma lo conosce bene: il ballerino è stato infatti anche uno dei protagonisti dell’edizione numero 21 che ha però dovuto abbandonare molto prima del previsto a causa di un infortunio al piede che lo ha costretto a un lungo stop.

Il sogno di poter continuare la propria esperienza ad Amici 22 Mattia Zenzola potrà però conservarlo anche nei prossimi mesi: al momento dell’abbondano forzato alla ventunesima edizione gli è stato infatti promesso un banco ad Amici 2022/2023. E stavolta speriamo che la sua esperienza nel programma condotto da Maria De Filippi si riveli più fortunata delle precedente.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG