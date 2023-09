Ecco dove vedere i TIM Music Awards 2023 in streaming e in TV: due serate di grande musica condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

L’estate è la stagione dei grandi eventi musicali che sono anche trasmessi in TV. L’ultimo della serie sono i TIM Music Awards 2023, un appuntamento ormai tradizionale (quella di quest’anno è l’edizione numero 17). Nel corso delle due serata si esibiranno tutti gli artisti che ci hanno fatto cantare e ballare nel corso dell’estate e non mancheranno poi le consuete premiazioni. Vediamo ora dove vedere i TIM Music Awards 2023 in streaming e in TV.

Dove vedere i TIM Music Awards 2023 in streaming e in TV

I TIM Music Awards 2023 vanno in onda in due serata, la prima venerdì 15 settembre, la seconda sabato 16 settembre. Come sempre per vederli basta collegarsi su Rai 1: l’appuntamento è in prima serata ma un po’ prima rispetto a quanto siamo abituati, i TIM Music Awards 2023 iniziano infatti alle ore 20.40. A condurre l’evento anche quest’anno sono Carlo Conti e Vanessa Incontrada, coppia ormai consolidatissima essendo alla guida dei TIM Music Awards dal 2012.

Carlo Conti

E, invece, dove si possono vedere i TIM Music Awards 2023 in streaming (e gratis)? La diretta streaming delle due serate è garantita da RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai, completamente gratuita, a cui si può accedere sia da Smart TV che da computer, collegandosi al sito internet, ma anche da smartphone e tablet scaricando l’App ufficiale.

TIM Music Awards 2023 in radio: le dirette

Oltre che in diretta TV su Rai 1, i TIM Music Awards 2023 possono essere anche seguiti in diretta radio. In questo caso c’è una doppia scelta essendo due le radio ufficiali dell’evento: si possono ascoltare sia su Rai Radio 2 che su Radio Italia.