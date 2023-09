Ecco dove vedere Italia-Polonia in streaming e in TV: è la finale dell’Europeo di pallavolo maschile 2023.

Otto partite giocate e otto vittorie: il cammino della nazionale italiana agli Europei maschili di pallavolo è stato fino a questo momento perfetto. Manca ora da compiere l’ultimo passo: vincere la finale. Italia-Polonia è la partita che decreterà la squadra che si aggiudicherà il titolo di campione d’Europa, un titolo che gli Azzurri hanno conquistato già sette volte nella propria storia, l’ultima due anni dopo aver battuto in finale la Slovenia (in quell’edizione la Polonia arrivò terza). Ecco allora ora dove vedere Italia-Polonia in streaming e in TV.

Dove vedere Italia-Polonia di pallavolo in streaming e in TV

Le partite degli Europei maschili di pallavolo sono finora state trasmesse in diretta e in chiaro su Rai 2. Per la finale, però, la TV pubblica ha deciso di cambiare i propri palinsesti: Italia-Polonia in diretta TV sarà infatti trasmessa su Rai 1 al posto dei Tim Music Awards (la seconda puntata dell’evento musicale è spostata a domenica sera). L’appuntamento con la finale dell’Europeo maschile di pallavolo è sabato 16 settembre alle ore 21.00, si gioca al PalaEur di Roma e tra gli spettatori attesi c’è anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

pallavolo mani rete

Oltre che su Rai 1, Italia-Polonia può essere vista in diretta TV anche su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena, ma in questo caso solamente dagli abbonati alla TV satellitare.

E dove si può vedere Italia-Polonia in streaming e in diretta? Anche qui ci sono due opzioni: la prima è su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai completamente gratuita, la seconda è su SkyGo, ma in questo caso possono accedervi solamente gli abbonati a Sky.

Ricordiamo che a RaiPlay si può accedere da qualsiasi dispositivo, o tramite il sito o tramite l’App ufficiale.