Ecco quando e dove vedere il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica sia in streaming che in TV.

Come sempre, ogni 31 dicembre, il Presidente della Repubblica tiene il consueto discorso di fine anno in diretta dal Quirinale. Sergio Mattarella, in questo 31 dicembre 2023, toccherà diversi punti nel suo discorso, tra cui anche le guerre che si stanno combattendo in Ucraina e in Israele, ma parlerà anche dell’importanza della Costituzione, il problema dei femminicidi in Italia e altro ancora. Non mancherà poi il messaggio di speranza e fiducia agli italiani per il nuovo anno. Vediamo allora dove vedere il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica in streaming e in TV.

Dove vedere il Discorso di Mattarella in streaming e in TV

Il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, come sempre, è trasmesso a reti unificate da tutti i principali canali televisivi. Il discorso va in onda a partire dalle ore 20.30 e può essere visto su Rai 1, su Rai 2, su Rai 3, su Rete 4, su Canale 5 e su La 7. Tra i principali canali televisivi, l’unico che non lo trasmetterà è su Italia 1. Il messaggio di Sergio Mattarella dura circa mezz’ora e la messa in onda televisiva del programma terminerà quindi intorno alle ore 21.00.

Sergio Mattarella

E dove vedere il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica in streaming? Come tutti i programmi trasmessi dalla Rai, anche il discorso di Mattarella può essere visto in streaming su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai a cui si può accedere da qualsiasi tipo di dispositivo, che sia il computer, lo smartphone, il tablet o la Smart TV.

Ma il discorso di Mattarella di fine anno in streaming può essere visto anche su Mediaset Infinity, la piattaforma on demand della Mediaset e sul sul sito la7.it.