Ecco qual è la location del Concerto di Capodanno 2024, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica.

Per chi ama l’opera o la musica leggera quello con il Concerto di Capodanno è un appuntamento a cui ogni anno non si può rinunciare. Non tutti hanno la possibilità e la fortuna di poterlo vedere dal vivo ma, grazie alla diretta televisiva, c’è comunque la possibilità di vederlo e goderne. Oltre alla musica, uno degli aspetti che più affascina dell’evento è la splendida cornice all’interno del quale si tiene: sapete qual è la location del Concerto di Capodanno 2024? Vediamolo insieme.

Concerto di Capodanno 2024: la location

Il Concerto di Capodanno 2024 va in scena dal Gran Teatro La Fenice di Venezia, uno dei più prestigiosi a famosi teatri, non solo d’Italia ma del mondo.

Direttore d’orchestra

Fu costruito nel 1792 e nel 1836 fu distrutto da un incendio causato dal malfunzionamento di una stufa. Venne poi restaurato e riaperto ma il 29 gennaio del 1996 fu nuovamente distrutto da un altro incendio, questa volta doloso. E’ stato allora nuovamente ricostruito, identico a come era in precedenza e fu inaugurato nel 2003.

Il Gran Teatro La Fenice rappresenta oggi uno dei simboli della città di Venezia ed è uno dei luoghi più visitati dai tanti turisti che ogni anno si recano in quella che è, senza ombra di dubbio, una delle città più affascinanti e belle del mondo. E per un evento come il Concerto di Capodanno non poteva esserci location più appropriata del Gran Teatro La Fenice di Venezia.

Dove vedere il Concerto di Capodanno 2024 in TV e in streaming

Ricordiamo che il Concerto di Capodanno 2024 si può vedere in diretta TV su Rai 1 a partire dalle ore 12.20 di lunedì 1 gennaio 2024. Oltre che in diretta TV, il concerto può essere visto anche in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay che, ricordiamo, è completamente gratuita.