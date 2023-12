Ecco dove vedere il Concerto di Capodanno 2024 in streaming e in TV: è un appuntamento tradizionale di ogni 1 gennaio.

Come iniziare il nuovo anno? Gli appassionati di musica la risposta la sanno già: con il tradizionale Concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice di Venezia. Un appuntamento a cui molti decidono di non rinunciare. E non parliamo solo chi ha la possibilità di assistere al concerto dal vivo, direttamente dal teatro, ma anche da chi lo segue da casa grazie all’immancabile diretta televisiva. Vediamo allora dove vedere il Concerto di Capodanno 2024 in streaming e in TV.

Dove vedere il Concerto di Capodanno 2024 in streaming e in TV

Come avvenuto anche negli scorsi anni, il Concerto di Capodanno 2024 è trasmesso in diretta TV su Rai 1 a partire dalle ore 12.20, ovviamente di lunedì 1 gennaio 2024. Per chi non avesse la possibilità di seguirlo in diretta a quell’ora, verrà riproposto in replica alle ore 17.15 su Rai 5.

direttore orchestra mani bacchetta

Ma dove si può vedere il Concerto di Capodanno 2024 in streaming? Come tutti gli eventi trasmessi in diretta su canali Rai, anche il concerto che va in scena dal teatro La Fenice di Venezia può essere visto in streaming sulla piattaforma RaiPlay, a cui si può accedere gratuitamente da qualsiasi tipo di dispositivo, che sia il computer, lo smartphone, il tablet o la Smart TV.

Il Concerto di Capodanno 2024 resterà poi caricato sulla piattaforma anche nei giorni successivi e potrà essere visto o rivisto in qualsiasi momento.

Il Concerto di Capodanno 2024

Il Concerto di Capodanno 2024 è composto da due parti: nella prima verrà eseguita la Sinfonia n. 2 in re maggiore di Johannes Brahms, nella seconda parte ci sarà invece una carrellata di arie di varie opere. Il concerto si concluderà poi con il “Va, pensiero sull’ali dorate” del Nabucco e con “Libiam ne’ lieti calici” della Traviata.