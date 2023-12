Ecco dove vedere il Concerto di Natale in Vaticano 2023 in streaming e in TV: un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica.

Nel giorno di Natale, per tutti gli appassionati di musica ma non solo, c’è un appuntamento tradizionale a che è diventato quasi irrinunciabile: quello con il Concerto di Natale in Vaticano. Un evento in cui, da oltre 30 anni, si esibiscono grandi artisti internazionali e che ha anche uno scopo benedico. Vediamo allora dove vedere il Concerto di Natale in Vaticano 2023 e tutto quello che c’è da sapere a riguardo di questo evento.

Dove vedere il Concerto di Natale in Vaticano 2023 in streaming e in TV

Il Concerto di Natale in Vaticano 2023 va in onda in TV su Canale 5 e in questa edizione è condotto da Federica Panicucci. Il concerto non è in diretta ma è stato registrato il 16 dicembre, e verrà mandato in onda il giorno di Natale, lunedì 25 dicembre 2023 in prima serata a partire dalle ore 21.20.

Ovviamente, come qualsiasi altro evento che è trasmesso in TV su Canale 5, il Concerto di Natale in Vaticano 2023 può essere visto anche in streaming collegandosi alla piattaforma Mediaset Infinity, a cui si può accedere gratuitamente da qualsiasi tipo di dispositivo, che sia il computer, il tablet, lo smartphone o la Smart TV.

Il Concerto di Natale in Vaticano 2023: i cantanti

Ma chi sono gli artisti che si esibiscono al Concerto di Natale in Vaticano 2023? Troviamo star della musica italiana come Al Bano, Orietta Berti, Riccardo Cocciante e Marcella Bella. Ma anche artisti più vicini ai giovani come Fabio Rovazzi, Matteo Romano e Raiz. Ma anche Alexia, Alex Britti, Giusy Ferreri.

E poi ci saranno anche star internazionali del calibro di Joss Stone, Crhristopher Cross e il Virginia State Gospel Choir, oltre a tanti altri artisti.