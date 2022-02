Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, Nino Frassica e Raoul Bova hanno annunciato che Don Matteo 14 ci sarà.

La tredicesima stagione non è ancora iniziata ma è già sicuro che Don Matteo 14 ci sarà. Sul palco di Teatro Ariston, al Festival di Sanremo 2022, Nino Frassica e Raoul Bova hanno infatti annunciato con uno sketch che la celebre fiction continuerà anche nei prossimi anni. La speranza dei fan è magari che possa tornare Terence Hill che, come è ormai noto da tempo, nella stagione 13 sarà sostituito proprio dal nuovo parrocco interpretato da Raoul Bova: Don Massimo. Ma quella riguardante il ritorno di Terence Hill è al momento solamente un speranza della maggior parte del pubblico che in tutti questi anni ha seguito la fiction.

Don Matteo 14: uscita in TV

Don Matteo 13 (gli episodi sono in totale 10) arriverà in TV a marzo 2022, in origine il debutto della fiction di Rai 1 era previsto per il mese di gennaio ma è stato poi rimandato di un paio di mesi. Gli episodi di Don Matteo 14 non arriveranno quindi prima del 2023. Nei prossimi mesi se ne saprà certamente di più riguardo all’esatta data di uscita.

Nino Frassica

Don Matteo 13: le anticipazioni

Don Matteo 13 non sarà solamente la stagione del debutto di Raoul Bova nei panni di Don Massimo ma sarà anche quella del ritorno di personaggio che è stato per diversi anni tra i protagonisti della fiction: il capitano Anceschi, interpretato sempre Flavio Insinna. La sua non dovrebbe però essere una presenza fissa nella nuova stagione.

Confermata nella nuova stagione anche Maria Chiara Giannetta, che tornerà a interpretare il ruolo del capitano dei carabinieri Anna Olivieri. Ci saranno poi sempre Nathalie Guetta e Francesco Scali, che tornano a interpretare Natalina e Pippo, la perpetua e il sagrestano di Don Matteo, personaggi presenti sin dalla prima stagione.

