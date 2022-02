Mercoledì 2 febbraio 2022 la seconda serata del Festival di Sanremo: ecco cantanti e ospiti (e la co-conduttrice).

Seconda serata di Sanremo, quella di mercoledì 2 febbraio, che porterà sul palco la seconda metà dei big in gara (13, contro i 12 della prima serata) oltre a tanti ospiti che saliranno sul palco accolti da Amadeus, da Fiorello e da Lorena Cesarini, la co-conduttrice del secondo appuntamento. Come già previsto nella prima serata, anche in quella successiva ci sarà spazio per un volto della musica e anche della fiction, visto che un attore amatissimo sarà gradito ospite.

Sanremo 2022, seconda serata: i big

Ecco i 13 big, e le rispettive canzoni, che si esibiranno nella seconda serata di Sanremo. Spazio ai due ex di Amici, Sangiovanni e Aka7even, anche all’attesa Elisa – una delle accreditate per la vittoria – e ancora a Rettore, Iva Zanicchi. Eccoli tutti:

Aka 7even – “Perfetta così”

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Emma – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Irama – “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Matteo Romano – “Virale”

Sangiovanni – “Farfalle”

Tananai – “Sesso occasionale”

Sanremo 2022, gli ospiti della seconda serata

Laura Pausini

Se al debutto di Sanremo torneranno i Maneskin, che hanno vinto il Festival lo scorso anno, la serata successiva, la seconda, ci sarà spazio per un’altra artista che a quel palco è affezionata. Laura Pausini arriverà all’Ariston come secondo ospite della serata. Ci sarà come già il martedì spazio anche per un protagonista di una fiction. Toccherà a Luca Argentero, l’amatissimo Andrea Fanti di Doc Nelle tue mani. L’attore rappresenterà il cast di una fiction amatissima sia nella sua prima stagione che nelle prime puntate della seconda, in onda ogni giovedì e sospesa questa settimana ovviamente a causa di Sanremo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG