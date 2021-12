Avvertire dolori alle gambe in gravidanza è tra i disturbi caratteristici, ma da cosa dipendono questi fastidi?

I dolori alle gambe in gravidanza possono iniziare già dai primi mesi e far parte quindi dei sintomi caratteristici della gestazione tra cui mal di schiena, sbalzi di umore, nausea e stanchezza. In particolare, però, così come succede anche per i dolori alla schiena è più comune sentire le gambe gonfie e doloranti durante l’ultimo trimestre. Vediamo quali sono le cause di questo fastidio e cosa si può fare per alleviarlo.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Mal di gambe in gravidanza: le cause

I dolori alle gambe in gravidanza possono essere simili ai disturbi che caratterizzano la sindrome premestruale. In questi casi il fastidio può derivare da cambiamenti ormonali e dipendere, quindi, in particolare dai cambiamenti nei livelli di progesterone ed estrogeni. Quando la causa si ritrova negli ormoni, inoltre, è probabile che a soffrire di questa condizione siano in particolare le donne che avvertivano la sensazione dolorosa anche prima della gravidanza.

Donna in gravidanza sul divano

Un altro fenomeno abbastanza comune è la comparsa di dolori alle gambe di notte in gravidanza. In genere questo disturbo può essere caratterizzato da bruciori, formicolii e fastidi che si manifestano soprattutto durante le ore notturne e che possono interferire con il sonno. Nel 10% delle gestanti, infatti, si manifesta quella che viene definita sindrome delle gambe senza riposo e che, nel caso specifico della gravidanza, può derivare proprio da cambiamenti ormonali.

Un ulteriore problema che può manifestarsi con dolore alle gambe e al bacino è la sciatalgia. Questo disturbo tende a presentarsi soprattutto nel terzo trimestre per via del peso esercitato dall’utero. In questi casi per alleviare la sensazione dolorosa può essere utile ricorrere a impacchi o bagni caldi. Per l’utilizzo di farmaci come ad esempio analgesici o antinfiammatori, invece, è sempre opportuno rivolgersi al proprio medico.

donna gravidanza cuscino dormire letto

Gambe doloranti in gravidanza: quando preoccuparsi?

Se il problema delle gambe doloranti si dovesse manifestare insieme ad altri sintomi tra cui dolori addominali, mal di testa e alterazioni della pressione, è importante contattare il medico. Bisogna escludere, infatti, complicazioni che potrebbero derivare dalla gestosi. Ogni sintomo anomalo in gravidanza deve essere quindi riferito al medico per salvaguardare la salute della mamma e del bambino.

Riproduzione riservata © 2021 - DG