Oltre la metà delle donne in dolce attesa deve fare i conti con il mal di schiena in gravidanza, vediamo come fare a prevenirlo.

Il mal di schiena in gravidanza è uno dei disagi più comuni che può iniziare a farsi sentire praticamente in qualsiasi momento della gestazione. Ci sono donne che avverto il mal di schiena ad inizio gravidanza, ma nella maggior parte dei casi il picco si ha all’approssimarsi del quinto mese. Bisogna sapere che sebbene sia un disturbo piuttosto comune, ci sono casi in cui si hanno maggiori predisposizioni a soffrirne. Per esempio nelle donne in sovrappeso o in chi soffriva di disturbi simili già prima della gravidanza. Per fortuna ci sono delle accortezze che si possono mettere in pratica per cercare di alleviale il disturbo.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Mal di schiena in gravidanza: rimedi e accorgimenti

Uno dei primi consigli per ridurre il dolore alla schiena in gravidanza è quello di evitare di mantenere per lungo tempo la stessa posizione. Quindi occorre evitare di stare a lungo sedute o in piedi, allo stesso modo però bisogna fare particolare attenzione ai movimenti bruschi.

donna gravidanza cuscino dormire letto

Ricordate di evitare anche di sollevare oggetti pesanti e quando si deve raccogliere qualcosa da terra è bene piegare le ginocchia e mai sporgersi in avanti. Spesso i dolori alla schiena in gravidanza dipendono anche dalla posizione assunta durante il sonno. In questi casi può essere d’aiuto dormire su un fianco e utilizzare un cuscino tra le ginocchia, e se necessario anche uno per sollevare il pancione.

Mal di schiena in gravidanza: cosa fare

Per il mal di schiena in gravidanza i rimedi e la prevenzione si basano su comportamenti quotidiani che ci possono aiutare a ridurre efficacemente i sintomi. Il primo aiuto ci viene dall’attività fisica, per alleviare il mal di schiena, infatti, un po’ di movimento può essere un vero toccasana. Da una semplice passeggiata fino alla ginnastica in acqua, la ginnastica dolce e il pilates, l’attività fisica purché leggera può essere un modo efficace per fortificare i muscoli della schiena.

Corsa in gravidanza

Un altro fattore importante è senza dubbio la scelta delle calzature, se non volete rinunciare ai tacchi in gravidanza , ricordate però che è meglio evitarli a partire dal sesto mese. Via libera invece a scarpe comode e larghe che vi aiutino a distribuire correttamente il peso del corpo evitandovi fastidiosi mal di schiena.

Riproduzione riservata © 2021 - Donna Glamour