State pensando di acquistare dei giochi da giardino, ma non sapete da dove partire? Ecco alcuni criteri che dovreste valutare nella scelta.

Chi ha la fortuna di avere a disposizione uno spazio all’aperto come un giardino, ma anche un cortile riservato o semplicemente un terrazzo ampio può sfruttare l’occasione per far felici i bimbi con i giochi da giardino. Disporre di uno spazio per giochi da esterno sarà perfetto per la bella stagione e invece di doversi contendere i giochi in parchi o giardinetti attrezzati, i bimbi avranno uno spazio tutto loro in cui divertirsi. Vediamo qualche idea interessante e come fare a trovare quelli più adatti.

Giochi da giardino per bambini: come sceglierli

Quando si scelgono i giochi da esterno per bambini bisogna considerare una serie di fattori tra cui lo spazio a disposizione, l’età del bambino e la qualità di costruzione dei giochi stessi. Per prima cosa occorrerà valutare attentamente quanto spazio si ha disposizione all’esterno. Con un giardino piccolo non si potranno comprare una miriade di giochi e occorrerà quindi selezionare con cui quelli che potrebbero far divertire di più i bambini per evitare che si stufino in fretta e abbandonino un gioco magari anche piuttosto costoso.

bambini giocano all aperto giocare

Per la scelta, quindi, entrerà anche in gioco l’età del bambino, ad esempio una sabbiera sarà perfetta per i bimbi più piccoli, ma non catturerà l’attenzione dei più grandi. Partite quindi dai giochi che il bimbo ama fare e con cui gioca più volentieri al parco giochi e assicuratevi anche che il gioco che avete in mente non superi il vostro budget. Badate anche bene alla qualità del gioco che state per comprare considerando che i giochi da esterno dovranno resistere alle intemperie, alle sollecitazioni e a lunghi periodi di inutilizzo.

Giochi da giardini per bambini: quali scegliere

Ecco alcuni consigli su come scegliere i giochi da esterni per bambini in base all’età e allo spazio a disposizione. Per giardini e spazi esterni molto grandi si potrebbe puntare su un trampolino o tappeto elastico ideale per bambini di almeno sei anni. In questo caso considerate che è possibile sceglierlo in base al diametro, all’incirca da 1 metro e mezzo a 4 metri, ma dovrete anche prevedere uno spazio libero intorno ad esso, oltre naturalmente allo spazio in altezza.

Bambino sullo scivolo

Tra i giochi da esterno che occupano più spazio ci sono anche i tunnel da giardino, mentre la maggior parte delle proposte può essere reperita anche in dimensioni più contenute. Basti pensare a piscine gonfiabili di diverse dimensioni, altalene, scivoli, ma anche casette da giardino.