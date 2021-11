Quello per il dolcevita è un amore che in in inverno non tramonta mai: amatissimo e riproposto anche in passerella.

Collo alto e texture a costine o liscia, sono i due dettagli inconfondibili di un maglione che domina i look basic dell’inverno: il dolcevita, che deve il suo nome all’omonimo film di Fellini, indossato dal dandy Pierone nella pellicola, è un investimento che non può mancare nella lista dello shopping di quei capi versatili capaci di svoltarti un abbinamento nel giro di pochissimo tempo. E le ispirazioni su come indossare in molteplici modi il dolcevita, quest’anno arriva proprio dalle passerelle delle collezione autunno/inverno 2021.

Dolcevita autunno/inverno 2021: in passerella, il maglione domina i look casual street

Un tempo il dolcevita si tendeva ad associarlo ad un mood scanzonato, ricercato e anche un po’ intellettuale, specie se pensiamo che la sua immagine associata al basco ci fa pensare immediatamente da sempre all’esistenzialismo francese. Mettiamo da parte però l’immagine di poeti seduti ad un caffè in dolcevita, e pensiamo alla praticità unica di questo capo nella stagione invernale, perché è questa sua vocazione ad averlo reso uno dei must have delle ultime passerelle invernali.

– Ci sono modelli dalla texture doppia, caldi e romantici che con il loro effetto cocoon ci fanno sentire avvolte in una caldo abbraccio, perfetti da indossare con un cappotto oversize ed un jeans: il modello perfetto per chi va di fretta e cerca un look minimal e d’effetto, da completare magari con un berretto. Comodo e glamour. Ma in passerella sono anche i dolcevita sottili a mostrarsi in tutta la loro praticità: Prada ci suggerisce ad esempio di abbinarlo anche a maglioncini crop con bottoncini e di osare con i colori, andando oltre il classico nero.

– Giambattista Valli invece ci mostra come il dolcevita sia un perfetto alleato anche per il look da ufficio, perfetto da indossare sotto un blazer o con un completo tailleur, prediligendo in questo caso colori basic come nero o bianco. E perché no, magari anche sotto ad un vestitino: insomma le vie del dolcevita sono davvero infinite.

Zara, Falconeri, Mango: i modelli e i colori trendy proposti dai brand

Quando si pensa al dolcevita non si può immediatamente non pensare alla collezione Falconeri, con il suo cashmere ultralight in colori vivaci come azzurro skyline, bordò e verde: modelli dal tocco originale sono quelli con le maniche a palloncino, perfetti per chi da un capo classico cerca qualcosa di nuovo e ricercato. Eleganti, confortevoli e morbidi, il maglione di cui non potremo mai fare a meno per tutto l’inverno.

– Da indossare come maglione short ma magari anche pronto a diventare un mini dress pratico e comodo da stringere in vita: i modelli oversize di Zara sono l’ideale per chi desidera sperimentare e giocare con abbinamenti diversi e inaspettati, e soprattutto desidera un dolcevita che stravolge i suoi canoni classici, trasformandosi in un maglione a giromanica.

– Mango punta sui dolcevita crop, perfetti da indossare con jeans e pantaloni a vita alta, e che possono trasformarsi anche in perfetto outfit da sera da impreziosire con una collana o una spilla, valorizzare con un paio di calze che ne richiami il colore, e da abbinare ad una minigonna e con un paio di décolléte.

